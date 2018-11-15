Реклама в уфимском ПАЗике: сколько зарабатывают водители

- Авто я взял в кредит, плачу и за бензин, он вечно дорожает. Трачу деньги и на замену деталей, которые изнашиваются, например, на колеса - рассказывает водитель Александр. - Я кормлю семью. Эти 5 рублей - сумма смехотворная для пассажира. Не хотят переплачивать, пусть ждут другой автобус.