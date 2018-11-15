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Реклама в уфимском ПАЗике: сколько зарабатывают водители

15 ноября 2018, 09:00
Фото: Венера Хисамова / Mkset.ru
13.00 Маршрут автобуса 249.

Многие уфимцы негодовали, когда водители автобусов увеличили цену за проезд до 25. Теперь нечасто можно увидеть надпись - 20 рублей - на двери маршрутки.

- Авто я взял в кредит, плачу и за бензин, он вечно дорожает. Трачу деньги и на замену деталей, которые изнашиваются, например, на колеса - рассказывает водитель Александр. - Я кормлю семью. Эти 5 рублей - сумма смехотворная для пассажира. Не хотят переплачивать, пусть ждут другой автобус.

Александр, к слову, зарабатывает и на рекламе в ПАЗике:

- Предложений не очень много, как мне хотелось бы. Поэтому цену я снизил до 200 рублей. Платите и хоть полгода ваши объявления будут висеть в салоне маршрутки.

Назвать свою заработную плату с учётом доходов от рекламы Александр отказался, но добавил, что "пока на жизнь хватает".

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