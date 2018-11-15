Проезд по Сипайлово за 15 рублей: почему в других районах Уфы проезд дороже

- Это неправильно, - рассказывает Альфия. - Когда я еду вечером после работы в автобусе, всегда смотрю на часы. Если вижу, что время 20.05, например, и мне пора выходить, всегда плачу ровно 20 рублей, а не 25. С какой стати я должна переплачивать водителям из-за каких-то 5 минут? Пусть будет единый тариф за проезд не только по всему городу, но и от времени суток цена не должна изменяться. Так справедливее.