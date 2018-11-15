Подвезу за интервью: уфимка рассказала о дне, когда в Уфе исчез транспорт

- Я вышла на остановку Степана Кувыкина и просто не смогла уехать на работу. транспорта не было вообще. Абсолютно. То есть вчера он был, а сегодня нет. И также на следующий день. И еще. Первое время я просто ездила на такси, потому что транспорта вообще не было. Потом выяснилось, что маршрут этот - от Зеленой Рощи до Телецентра - нелегальный. И его убрали полностью. Но взамен ничего не дали. Спустя две недели появился 31 маршрут. Автобусов мало, по вечерам они полностью битком.