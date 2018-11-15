Гостиный двор в Уфе в час пик: много людей, много автобусов

- Было бы удобнее, если бы был какой-то единый оператор, который бы регулировал движение всех автобусов в городе. Технологии позволяют, «эра Глонасс» как-никак. Там, где прогнозируется больший пассажиропоток, туда бы временно больше автобусов перебрасывали. Где немного людей – увеличивали интервал движения. И его бы соблюдали. На словах, конечно, все просто, почему-то это сложно реализовать на практике. Завидую москвичам – вот кто может полагаться на общественный транспорт, так это они. И просто необходима единая транспортная карта, которая бы действовала на всех видах транспорта, каждый вечер и утро «болит голова» о том, будет или у меня мелочь на проезд или сдача с 500 рублей или 1000 у водителя. А карту пополнил раз в месяц в день зарплаты – и вопрос решен. И для городского бюджета, как мне кажется, эта сфера стала бы видимой, а не то, что сейчас.