Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Почему мало прямых рейсов до стадиона «Нефтяник»?

- Мне поступает очень много жалоб от родителей о том, почему практически нет прямых маршрутов до стадиона, - сказал он. - У нас учатся почти тысяча детей. И многие из них вынуждены добираться пешком от Нефтяного института до стадиона. А если темно на улице или холодно, или дождь? Не понимаю, почему мало прямых рейсов до футбольного стадиона "Нефтяник". Ведь это теперь знаковое место Уфы.