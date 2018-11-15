Дочки-матери на маршруте: В Уфе в Колгуево автобусы тормозят прямо на проезжей части

- Из Колгуево выехать без пересадки сложно. Мамы с детскими колясками вообще вынуждены идти в гору на остановку «Президент-отель» и оттуда садиться уже на большие автобусы. До центра недалеко, но стоимость такси может вырасти за час в разы. Зимой можно и за 120 рублей доехать до центра, и за 350 - не дождаться машины. 211 маршрут, который через весь центр города везет в сторону Черниковки - ездит очень плохо, в будни его еще как-то можно дождаться, а в выходные дни на маршруты до Колгуево лучше не рассчитывать.