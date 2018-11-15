Читатели Медиакорсети - о новых маршрутах: Формально уехать можно, но это - пытка

- Из Инорса (остановка «Институт им. Шолохова») уехать в восемь утра в центр практически невозможно, - отмечает Миляуша Кашапова. - Три 298 автобуса проехали битком, набитые. Раньше были 226, и ездили они чаще. А еще я совсем не понимаю людей, которым не нравятся «ПАЗики». Якобы они разваливаются. Скорее, «НЕФазы» небезопасные ездят. На «ПАЗах» и в «газельках» можно было быстро и в тепле доехать. А в «НЕФАЗах» очень холодно.