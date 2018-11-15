249-й маршрут в Уфе обслуживают очень грубые водители

Я выходила последней, кроме меня в автобусе никого уже не оставалось. Я протянула ему одну из тех самых мокрых сторублевых купюр. Он мне: "С сотки сколько?" Я в ответ: "Вы же видите, что одна в салоне". Он продолжил что-то орать в след, когда я схватила сдачу и выбежала.