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ВКонтакте появился новый формат историй

14 ноября 2018, 10:47
Теперь сообщества социальной сети могут публиковать истории в виде сюжета — подборки, которая объединяет до 20 фотографий и видео, а также имеет название и обложку.

Пользоваться новой функцией могут группы и публичные страницы, которым и ранее были доступны истории: верифицированные и те, которые когда-либо получали огонь Прометея.

При публикации сюжета его обложка появляется в историях сообщества — материал открывается одним нажатием. Подборку можно разместить на стене сообщества и отправить в личные сообщения или чат. Со стены паблика, в отличие от обычных историй, сюжет не исчезает даже спустя 24 часа. В день сообществам доступно не больше 50 сюжетов.

Статистика поможет понять, сколько кадров лучше всего добавлять в подборку: она покажет количество людей, которые посмотрели каждую из историй в сюжете.

Когда сюжет закончится, у зрителя будет выбор: посмотреть его ещё раз или вернуться к другим историям. Подписчики могут поделиться сюжетом, добавить его в закладки или ответить на него сообщением.

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