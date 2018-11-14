В Башкирии осудят бывшего оперативника, вымогавшего деньги у подследственного

Как следует из материалов дела, в сентябре 2017 года этот полицейский, зная о расследовании уголовного дела по факту хищения денег с банковских карт, доставил в отдел полиции совместно с коллегой 28-летнего горожанина и сообщил ему, что установлена его причастность к совершенному хищению. Оперативник пообещал, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, если он не возместит материальный ущерб в размере 122 тыс. рублей.