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Пассажиры авиакомпании «Россия» будут обедать как в ресторане

14 ноября 2018, 11:50
Авиакомпания "Россия" предложила своим пассажирам новое изысканное меню бортового питания, передает пресс-служба перевозчика.

Купить билет на самолет и почувствовать себя как в хорошем ресторане - такое возможно на рейсах авиакомпании «Россия», которая в октябре представила новое меню для всех рейсов, вылетающих из Шереметьево.

В разработке блюд принимал непосредственное участие шеф-повар компании "Аэромар", которая поставляет бортовое питание и входит в группу "Аэрофлот". Команда профессиональных поваров, работавшая над созданием меню, позаботилась о гармоничном сочетании ингредиентов. Создатели уверены, что необычные сочетания придутся по вкусу даже гурманам.

Новые блюда в меню ждут пассажиров класса "Эконом" на дальнемагистральных рейсах. На выбор им будет представлено два вида горячего, десерты, традиционные горячие и прохладительные напитки.

Например, в меню на рейсах на Бали или на Дальний Восток включены припущенная треска, куриное филе в сливочном соусе с мускатным орехом и тертым сыром, пикантная говядина чили кон карне, курица в сырном соусе со сладким перцем и паприкой.

А пассажирам класса "Бизнес" авиаперевозчик предложит такие изысканные блюда как фритата со шпинатом и пармезаном, говядина в соусе бальзамик, курица пикатта, запеченная под соусом терияки треска с кунжутом и другие. В качестве десерта пассажиры смогут попробовать сливовое клафути, малиновый флан или шубан с яблочно-карамельной начинкой.

Оценить новое меню смогут пассажиры "России", вылетающие из аэропорта Шереметьево. Для приготовления всех блюд используются самые свежие и качественные продукты.

Закуски, основные блюда и десерты будут подаваться на фарфоровой посуде, линейка которой также была обновлена перевозчиком совсем недавно.

Кроме того, в соответствии с индивидуальными предпочтениями, пассажирам будет предложено 15 вариантов специального бортового питания.

Входящая в Группу "Аэрофлот " авиакомпания "Россия" в 2017 году перевезла более 11 миллионов пассажиров, что позволило ей войти в тройку крупнейших представителей гражданской авиации. География перелетов "России" насчитывает более 100 направлений.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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