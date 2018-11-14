Пассажиры авиакомпании «Россия» будут обедать как в ресторане

А пассажирам класса "Бизнес" авиаперевозчик предложит такие изысканные блюда как фритата со шпинатом и пармезаном, говядина в соусе бальзамик, курица пикатта, запеченная под соусом терияки треска с кунжутом и другие. В качестве десерта пассажиры смогут попробовать сливовое клафути, малиновый флан или шубан с яблочно-карамельной начинкой.