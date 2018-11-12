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Posted 12 ноября 2018, 12:02

Published 12 ноября 2018, 12:02

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В Башкирии многодетная мать осуждена за наплевательское отношение к своим детям

12 ноября 2018, 12:02
Женщина оставила малышей на четыре дня в неотапливаемом доме без водопровода.

В Аургазинском районе вынесен приговор 24-летней многодетной матери, не заботившейся о детях, осужденной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2018 году неработающая злоупотребляющая алкоголем женщина вместе с тремя детьми в возрасте от двух до восьми лет поселилась в неблагоустроенном доме в деревне Наумкино, который находился во временном пользовании её матери. Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях и недоедали.

В сентябре мать ушла из дома, оставив малышей одних. В течение четырех дней они были без присмотра в ветхом строении без водопровода и отопления. На ночь к ним приходила бабушка, работающая на ферме, и оставляла еду.

После прокурорской проверки детей доставили в медицинское учреждение, где их обследовали специалисты. Их мать вернули домой полицейские.

Суд приговорил женщину к уголовному наказанию в виде штрафа.

Двое старших детей помещены в социально-реабилитационный центр. Осуждённая вместе с младшим сыном находится в церковном кризисном центре для беременных женщин и мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, «Ярослава». Сейчас она пытается устроиться на работу.

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