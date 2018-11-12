В Башкирии многодетная мать осуждена за наплевательское отношение к своим детям

В 2018 году неработающая злоупотребляющая алкоголем женщина вместе с тремя детьми в возрасте от двух до восьми лет поселилась в неблагоустроенном доме в деревне Наумкино, который находился во временном пользовании её матери. Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях и недоедали.