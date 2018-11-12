Илдар Хадыев о своей отставке: Нужно все переосмыслить

Илдар Хадыев, возглавляющий министерство экологии и природопользования с 2012 года, подал в отставку после совещания в правительстве республики. Как удалось выяснить Медиакорсети, он написал заявление по собственному желанию. На вопрос нашего корреспондента о том, чем он будет заниматься в дальнейшем, экс-министр ответил так: