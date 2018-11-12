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Posted 12 ноября 2018, 10:47

Published 12 ноября 2018, 10:47

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

Илдар Хадыев о своей отставке: Нужно все переосмыслить

12 ноября 2018, 10:47
Глава министерства экологии Башкирии подал в отставку после очередного разгромного совещания в правительстве.

Илдар Хадыев, возглавляющий министерство экологии и природопользования с 2012 года, подал в отставку после совещания в правительстве республики. Как удалось выяснить Медиакорсети, он написал заявление по собственному желанию. На вопрос нашего корреспондента о том, чем он будет заниматься в дальнейшем, экс-министр ответил так:

- Сейчас нужно пока отдохнуть, многое переосмыслить, - прокомментировал Илдар Хадыев.

Напомним, сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание премьер-министру Рустэму Марданову уволить министра природопользования и экологии республики Илдара Хадыева.

Такому решению предшествовало перечисление отрицательных заключений, которые в отношении ведомства дали такие серьезные инстанции, как прокуратура и Контрольно-счетная палата, а также комиссия Госсобрания РБ.

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