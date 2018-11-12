Илдар Хадыев о своей отставке: Нужно все переосмыслить

Posted 12 ноября 2018, 10:47
Published 12 ноября 2018, 10:47
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Илдар Хадыев, возглавляющий министерство экологии и природопользования с 2012 года, подал в отставку после совещания в правительстве республики. Как удалось выяснить Медиакорсети, он написал заявление по собственному желанию. На вопрос нашего корреспондента о том, чем он будет заниматься в дальнейшем, экс-министр ответил так:
- Сейчас нужно пока отдохнуть, многое переосмыслить, - прокомментировал Илдар Хадыев.
Напомним, сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание премьер-министру Рустэму Марданову уволить министра природопользования и экологии республики Илдара Хадыева.
Такому решению предшествовало перечисление отрицательных заключений, которые в отношении ведомства дали такие серьезные инстанции, как прокуратура и Контрольно-счетная палата, а также комиссия Госсобрания РБ.