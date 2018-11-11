Радий Хабиров дал задание отремонтировать аварийную школу в Тастубе

В райцентре руководитель республики ознакомился с работой Малоязовской центральной районной больницы, рассчитанной на 159 круглосуточных коек. Здесь же расположена поликлиника на 200 посещений в смену с 21 койкой дневного стационара. Впервые в районе в ЦРБ внедрена система «Открытая регистратура», которая благодаря современным подходам позволяет обеспечить чёткую маршрутизацию пациентов и создать комфортные условиях их пребывания в учреждении.