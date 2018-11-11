mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2018, 12:11

Published 11 ноября 2018, 12:11

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

Продюсер Виктор Дробыш согласился прослушать пение жертвы изнасилования из Уфы

11 ноября 2018, 12:11
Он попросил прислать ему демозаписи пострадавшей девушки-дознавателя.

Известный продюсер и композитор Виктор Дробыш согласился прослушать записи пения девушки-дознавателя из Уфы, которая стала жертвой изнасилования. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

После резонансного преступления, которое не в лучшем свете представило Башкирию не только в России, но и за рубежом, к личным страницам всех участников этого события в соцсетях проявлялся повышенный интерес.

На странице пострадавшей девушки был найдена видеозапись ее пения. Нашлась также информация о том, что девушка якобы не раз заявляла, что мечтает ста певицей.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш, узнав об этом, сказал, что готов ознакомиться с записями пения девушки.

- Это возможно. Пусть она пришлёт мне свои демозаписи. Я их послушаю», — заявил продюсер.

Напомним, по данным следствия, изнасилование произошло в ночь с 29 на 30 октября. Три высокопоставленных сотрудника полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. Сейчас все трое арестованы на два месяца до конца декабря. Они уже уволены из полиции решением главы МВД Башкирии.

За две минувших недели, к слову говоря, в СМИ было опубликовано немало информации, так или иначе компрометирующей пострадавшую девушку и косвенно оправдывающей подозреваемых в ее изнасиловании.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Материалы по теме
Жертве полицейского изнасилования в Уфе медицинская помощь не требуется - источникПервый пошел: В Уфе суд арестовал одного из фигурантов полицейского изнасилования
#Татьяна Майорова,#Общество#Видео#Новости#Изнасилование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика