Официально: Урал Кильсенбаев переходит на работу в Белый дом

Урал Кильсенбаев выгодно отличается от многих чиновников своей продвинутостью в цифровом общении с гражданами, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. На своей странице в Facebook (2821 друзей) он проявляет завидную активность, а на странице Вконтакте имеет 1350 подписчиков и свыше 4000 друзей. Есть у него аккаунты в Twitter и Instagram.