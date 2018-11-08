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Posted 8 ноября 2018, 15:58

Published 8 ноября 2018, 15:58

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

Официально: Урал Кильсенбаев переходит на работу в Белый дом

8 ноября 2018, 15:58
Урал Кильсенбаев назначен начальником Управления главы Башкортостана по общественно - политическому развитию.

Ранее эту позицию в управлении, которое по факту контролирует вопросы внутренней политики и взаимодействия институтами гражданского общества, занимал Даниль Азаматов. Напомним, о том, что глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев займет место в администрации главы республики, сообщили два осведомленных источника Медиакорсети.

Урал Кильсенбаев выгодно отличается от многих чиновников своей продвинутостью в цифровом общении с гражданами, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. На своей странице в Facebook (2821 друзей) он проявляет завидную активность, а на странице Вконтакте имеет 1350 подписчиков и свыше 4000 друзей. Есть у него аккаунты в Twitter и Instagram.

Урал Кильсенбаев родился в 1982 году в Кугарчинском районе Башкирии, окончил Башгосуниверситет и Башкирскую академию госслужбы и управления при президенте республики. Главой администрации Советского района Уфы назначен в марте 2015 года.

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