Официально: Урал Кильсенбаев переходит на работу в Белый дом

Posted 8 ноября 2018, 15:58
Published 8 ноября 2018, 15:58
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
Ранее эту позицию в управлении, которое по факту контролирует вопросы внутренней политики и взаимодействия институтами гражданского общества, занимал Даниль Азаматов. Напомним, о том, что глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев займет место в администрации главы республики, сообщили два осведомленных источника Медиакорсети.
Урал Кильсенбаев выгодно отличается от многих чиновников своей продвинутостью в цифровом общении с гражданами, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. На своей странице в Facebook (2821 друзей) он проявляет завидную активность, а на странице Вконтакте имеет 1350 подписчиков и свыше 4000 друзей. Есть у него аккаунты в Twitter и Instagram.
Урал Кильсенбаев родился в 1982 году в Кугарчинском районе Башкирии, окончил Башгосуниверситет и Башкирскую академию госслужбы и управления при президенте республики. Главой администрации Советского района Уфы назначен в марте 2015 года.