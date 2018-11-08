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Posted 8 ноября 2018, 05:36

Published 8 ноября 2018, 05:36

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

«Башкирская содовая компания» выплатит 5 миллиардов рублей дивидендов

8 ноября 2018, 05:36
Из этой суммы почти 2 миллиарда поступят в республиканский бюджет.

Совет директоров АО «БСК» рекомендует внеочередному собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов из чистой прибыли за 9 месяцев 2018 года 5 миллиардов рублей. Информация об этом представлена СПАРКе.

Учитывая, что 38,28% компании принадлежит Башкирии через АО «Региональный фонд», то 1,9 миллиарда рублей из общей суммы дивидендов поступят в республиканский бюджет.

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#Экономика#Новости#Бюджет
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