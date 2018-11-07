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Posted 7 ноября 2018, 13:21

Published 7 ноября 2018, 13:21

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Усинске установили памятник сапогам

7 ноября 2018, 13:21
В Республике Коми в городе Усинске появился памятник сапогам, приуроченный ко дню празднования дня города. Об этом стало известно в среду, 7 ноября.

Так, пишет газета «Известия», монумент установили в рамках проекта «Комфортная городская среда» в преддверии празднования дня города: Усинску исполняется тридцать пять лет. Высота арт-объекта вместе с постаментом составляет около одного метра.

Отмечается также, что этот памятник является символом местной городской легенды. Так, при строительстве города в 1980-х через дорогу на одной из улиц было крайне трудно пройти без специальной обуви. Местный житель решил оставить там сапоги для общего пользования, установив также табличку: «Перешел — поставь на место».Новый арт-объект — это дань истории строительства города и благодарность тысячам молодых и активных романтиков.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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