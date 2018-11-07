В Башкирии пропавших мальчишек нашли в Нефтекамске

Мальчики пропали еще 4 ноября. 12-летний школьник с 15-летним приятелем ушли из дома, ничего не сказав родителям, и не выходили с ним на связь. Тем не менее, полицейским удалось выйти на след беглецов и найти их в Нефтекамске.