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Posted 7 ноября 2018, 12:01

Published 7 ноября 2018, 12:01

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Башкирии пропавших мальчишек нашли в Нефтекамске

7 ноября 2018, 12:01
Подростков искали почти трое суток.

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что двое подростков, пропавших из деревни Кумово Янаульского района, найдены в Нефтекамске живыми и вполне здоровыми. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Мальчики пропали еще 4 ноября. 12-летний школьник с 15-летним приятелем ушли из дома, ничего не сказав родителям, и не выходили с ним на связь. Тем не менее, полицейским удалось выйти на след беглецов и найти их в Нефтекамске.

В ближайшее время мальчики будут переданы родственникам. Обстоятельства и причины их ухода из дома устанавливаются.

#Общество#Новости#Подростки
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