«Башнефть» направила 700 миллионов рублей на строительство Тимашевской развязки

- Эта проблема коснулась и наших заводчан, которые каждое утро едут на работу по этой дороге, точно также стоя в пробках. Естественно, мы были заинтересованы в решении проблемы. Когда поступило предложение о совместной реализации этого проекта, это было еще в 2015 году, компания «Башнефть» согласилась и включила строительство этой развязки в свою благотворительную программу, которая реализуется теперь уже в рамках соглашения между Республикой Башкортостан и ПАО «НК «Роснефть», в состав которой два года назад вошла «Башнефть». И с января 2017 года проект строительства транспортной развязки реализуется в рамках этой программы, – говорит директор по взаимодействию с органами власти ПАО АНК «Башнефть» Рушан Саитов.