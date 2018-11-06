mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2018, 10:18

Published 6 ноября 2018, 10:18

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

Закошмарить протест: В Башкирии к пикетчику за отставку главы города пришел ОМОН

6 ноября 2018, 10:18
Сюжет
Протесты в Башкирии
Василий Зарабелов проводит пикетирование в знак протеста действий местной власти в Благовещенске уже более 10 дней.

Предприниматель из Благовещенска Василий Зарабелов проводит пикетирование возле Дома правительства в Уфе с лозунгами против главы города Благовещенска и Благовещенского района уже с 16 октября. Сегодня, когда он стоял в очередном пикете, ему позвонили родственники и сообщили, что на его работу пришли люди в форме ОМОНа и положили их на пол.

- У меня предприятие «Подорожник» находится на Комарова, 8, - сообщил Василий Зарабелов Медиакорсети. – Примерно в 11.30 мне позвонили и сказали, что пришел ОМОН. Ничего не объяснили. Пытаюсь попасть на прием к главе региона.

Позже на своей странице Вконтакте житель Благовещенска разместил прямую трансляцию, из которой становится ясно, что на прием к врио главы Башкирии сразу он не попал. По его словам, к нему спустился сотрудник администрации "Динир Асгатович, который доложил о ситуации Букрееву".

Оперативный комментарий в пресс-службах Росгвардии и МВД по РБ получить не удалось.

Пока нет ясности, что является причиной визита правоохранителей, и поэтому версия, что кто-то решил "покошмарить" предпринимателя в связи с его общественной активностью, вполне вероятна. По крайней мере, Василий Зарабелов связывает этот визит с его общественной деятельностью.

Сейчас Василий Зарабелов решил отправиться в Москву, чтобы обратить внимание на ситуацию в Благовещенске.

Мы следим за развитием событий.

#Происшествия#Протесты в Башкирии#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика