Закошмарить протест: В Башкирии к пикетчику за отставку главы города пришел ОМОН

Предприниматель из Благовещенска Василий Зарабелов проводит пикетирование возле Дома правительства в Уфе с лозунгами против главы города Благовещенска и Благовещенского района уже с 16 октября. Сегодня, когда он стоял в очередном пикете, ему позвонили родственники и сообщили, что на его работу пришли люди в форме ОМОНа и положили их на пол.