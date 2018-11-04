Неделя в Башкирии: Карьеры, новый мэр Уфы, ЧП в РОВД и обращения к Хабирову

31 октября Медиакорсеть рассказала о филиале детской поликлиники № 2 в уфимском микрорайоне «Колгуевский», где на ремонт помещений было выделено 7 миллионов бюджетных рублей, здание должно было быть введено в строй еще в 2015 году, но оно до сих пор не используется по назначению.