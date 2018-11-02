«Эх мамочки, что вы наделали»: в Уфе уважаемого учителя обвиняют в педофилии

- Меня, как психолога-сексолога, смущает «аскетический» образ жизни преподавателя, его проживание с мамой, тот факт, что «он никогда не интересовался женщинами». Это ещё не делает его насильником, но может иметь место определённые черты личности, которые при иных фактах и деталях могут дать более полную картину. Здесь необходима психиатрическая экспертиза - опровергнуть или подтвердить наличие серьёзных расстройств личности, склонность к насилию, сексуальных перверсий. Собрать анамнез, подробно беседовать, при этом очень важна квалификация психиатра, желательно с подготовкой по сексологии. С девочками тоже необходимо провести психологическую работу, чтобы избежать психологических травм, если данный факт имел место. Пока вся эта ситуация действительно туманная, и слишком мало фактов, - считает когнитивный психолог, сексолог Алсу Фаиршина.