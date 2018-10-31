Спектакль Башдрамы «Зулейха открывает глаза» попал в 6 номинаций «Золотой маски»

Как сообщается на сайте премии, драма режиссера Айрата Абушахманова «Зулейха открывает глаза» по бестселлеру Гузель Яхиной отмечена Российской национальной театральной премией Золотая маска» в пяти номинациях: «Драма/спектакль большой формы», «Работа художника», «Работа художника по костюмам» (Альберт Нестеров, в свое время уже получивший «Маску» за работу в спектакле Абушахманова «Черноликие»), «Работа художника по свету» (Ильшат Саяхов), «Драма/женская роль» (Римма Кагарманова), «Драма/Работа режиссера» (Айрат Абушахманов).