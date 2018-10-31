Ростислав Мурзагулов объяснил, как власть в Башкирии будет общаться с гражданами

Если представить себе, например, яму возле вашего двора, которая портит вам жизнь, то на этом примере система будет работать так. Вы написали о проблеме главе республики, главе муниципалитета - по системе обращения граждан, в соцсети или в СМИ. Этот запрос автоматически или полуавтоматически попадает в систему, которая фиксирует дальнейшие действия чиновника.