Недетская поликлиника: Как в Уфе за 7 миллионов не смогли ввести филиал медучреждения

Но только микрорайон разрастается многоэтажками, в которые заезжают молодые семьи, а поликлиника все еще не открыта. Дело в том, что компания-подрядчик, выполнявшая строительные работы, допустила большое количество нарушений, и все это время тянутся один за другим судебные заседания.