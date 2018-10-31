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«Международным детским играм-2019 в Уфе» нужны волонтеры

31 октября 2018, 11:28
Фото: http://putin.kremlin.ru
К участию приглашаются все желающие.

«Международные детские игры-2019 в Уфе» приглашают к сотрудничеству волонтеров. Есть несколько категорий «помощников», на которых рассчитывают организаторы масштабного события. Это «волонтеры общего профиля» - они выполняют задачи, для которых не требуется специальная подготовка, например, помогают гостям размещаться в гостиницах и встречают их в информационных центрах».

«Волонтeры-специалисты» – это волонтеры, которые работают на позициях, требующих узкопрофессиональных знаний и навыков. К такой категории относится работа в центрах медицинской помощи, программного обеспечения, телецентрах.

«Спортивные волонтeры» – это волонтeры, занимающиеся непосредственной организацией соревнований. «Городские волонтeры» нужны, чтобы помочь гостям лучше узнать республику.

Анкету необходимо отправить по адресу: [email protected] с пометкой «МДИ 2019».

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#Новости#Волонтеры#Виктория Куприянова#Город
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