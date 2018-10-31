Как устроить фееричную встречу Нового года в Уфе

Предновогодний праздник или сама Новогодняя ночь - 2019 в ресторане «Браухаус» превратятся в увлекательную шоу-программу с проверенными временем музыкальными хитами в исполнении лучших музыкантов города, конкурсами и сюрпризами от ведущих, которые сопровождаются качественным звуком и комфортным световым оформлением. Вам сулит вкусовое разнообразие блюд европейской и немецкой кухни из проработанного новым бренд-шефом ресторана Сергеем Малаховским нового меню, изысканные крепкие напитки, лучшие коктейли от барменов и 5 сортов живого свежесваренного пенного напитка из собственной пивоварни «Кессель Брау». Ресторан "Браухаус" - маленькая Бавария в самом центре Уфы! Подойдет для компаний от 4 до 200 человек.