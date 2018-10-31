Как устроить фееричную встречу Нового года в Уфе

Restaurant bar karaoke «Bolshoi» известен уфимцам как новое уникальное статусное развлекательное заведение, в котором царит атмосфера французского кабаре. Стильный интерьер, авторская европейская кухня, высокое качество обслуживания и развлечения, для самых искушенных гостей. Здесь можно не только вкусно поужинать, но и насладиться интересными качественными выступлениями артистов и эксклюзивными шоу-программами.
В меню предлагаются изысканные блюда авторского меню от неординарного шеф-повара, эксклюзивные коктейли от не менее креативного бармена. Корпоратив в сопровождении выступлений известных артистов и музыкальных коллективов самых разнообразных жанров поможет отвлечься от повседневной суеты и с головой окунуться в праздничный круговорот.
В отдельном зале караоке можно собраться с компанией друзей, если вам знакомо чувство творческого полета и музыка будит в душе желание раствориться в песне. В вашем распоряжении 5 столов, каждый на 4-6 персон, с удобными мягкими диванами, эксклюзивная карта бара, кальяны, меню ресторана, профессиональный звукорежиссер, самый большой выбор песен, первый в Уфе экран с лазерным проектором и большая сцена. А благодаря современному профессиональному звуковому оборудованию и правильной настройке, ваш голос зазвучит по-новому.
А если кто-то захочет отвлечься от шумного веселья и предаться элегантному времяпрепровождению с кием в руках, его ждет BILLIARD CLUB «SOLO», который хорошо известен не только заядлым адептам пирамиды, но и игрокам-любителям бильярда, а также гурманам вкусной и здоровой пищи.
Адрес: Уфа, ул. Карла Маркса, 20.
Телефон для бронирования: +7 (3472) 94-35-35
VgostiBar стал любимым местом для ценителей комфортного отдыха в кругу друзей, так что для новогоднего корпоратива этот развлекательный комплекс нового формата, расположенный в центре города Уфы, подходит идеально. Для этого есть пять залов, кальянная, ночной клуб и гостиница, которая в случае с новогодним корпоративом вполне может быть кстати.
Ресторан «VGOSTI» — это особый подход к каждому мероприятию, праздник, продуманный до мелочей. Благодаря стильному и уютному интерьеру, изысканной кухне и высокому уровню обслуживания ресторан «VGOSTI» является идеальным местом для проведения любых торжественных мероприятий.
В кальянной «TuchaHookah» царит необыкновенная атмосфера спокойствия и умиротворения, в ней можно уединиться и отвлечься ненадолго от шумного праздника, чтобы предаться неторопливому течению приятной беседы. Многие элементы оформления пространства создавались вручную, дизайн разрабатывался известными дизайнерами. Гости располагаются на удобных подъемах, найдется место для большой компании.
Караоке-бар «VgostiBar» оборудован самым современнейшим оборудованием, а именно: премиальной профессиональной караоке-машиной AST 250 с самыми последними обновлениями песенного репертуара, вокальными микрофонами Shure SM58, и концертной акустикой. Впечатления дополнят до ощущения совершенства умопомрачительные бэк-вокалистки и опытные звукооператоры и, разумеется, оригинальное Crazy-меню. Впечатления дополнят умопомрачительные ведущие и опытные звукооператоры .
G-room — это новый ночной клуб в центре Уфы, часть развлекательного комплекса VGOSTI GROOP на Гостином дворе. 15-ти метровая барная стойка, высокая сцена, место звукооператора, просторный танцпол, зона go-go. Вот оно – классное место для корпоратива, потому что там будут танцы нон-стоп, живой звук, концерты, популярные артисты и диджеи, открытый микрофон и безудержное веселье.
Адрес: Уфа, Верхнеторговая площадь 1, Гостиный двор.
Телефон для бронирования: +7 917 44444 07
Развлекательный комплекс «Огни Уфы» вот уже на протяжении 15 лет является одной из лучших площадок города Уфа.
Корпоратив в этом великолепном дворце искусств не оставит равнодушным любого, тем более в Новый год!
Предновогодний праздник или сама Новогодняя ночь - 2019 в ресторане «Браухаус» превратятся в увлекательную шоу-программу с проверенными временем музыкальными хитами в исполнении лучших музыкантов города, конкурсами и сюрпризами от ведущих, которые сопровождаются качественным звуком и комфортным световым оформлением. Вам сулит вкусовое разнообразие блюд европейской и немецкой кухни из проработанного новым бренд-шефом ресторана Сергеем Малаховским нового меню, изысканные крепкие напитки, лучшие коктейли от барменов и 5 сортов живого свежесваренного пенного напитка из собственной пивоварни «Кессель Брау». Ресторан "Браухаус" - маленькая Бавария в самом центре Уфы! Подойдет для компаний от 4 до 200 человек.
Концертный зал «Колизео» придаст вашему празднику особую торжественную атмосферу. Амфитеатр и арена, выполняющая функцию танцпола, придутся по душе даже самым взыскательным гостям. В дополнение ко всему этому – ресторанная кухня и напитки. Клубная площадка, оснащенная современным профессиональным звуко- и свето-оборудованием, как нельзя лучше подойдёт большим компаниям от 200 до 1000 человек.
Банкетный зал «Веранда» - сочетание уюта и изящества, которое в купе с разнообразным меню и качественным звуковым и световым оформлением позволит провести неповторимый вечер для компаний от 20 до 90 человек.
Корпоратив для небольшой команды друзей и единомышленников от 15 до 30 персон, любящих показать себя и исполнить любимые песни с хорошим звуком, идеально впишется в атмосферу караоке-залов «Монро-холл» и «Мафия-холл», которые помогут гостям зарядиться положительной энергией и почувствовать себя настоящими звездами.
«Клуб XI» в РК «Огни Уфы» – многофункциональный зал-трансформер, в котором есть все для успешного проведения праздничного предновогоднего торжества от 40 до 180 персон в банкетной рассадке, и до 500 человек в концертном исполнении. Профессиональное звуковое, световое и мультимедийное оборудование увлекут в круговорот веселья и атмофсеру неудержимого праздника.
Развлекательный комплекс «Огни Уфы» – это 5 прекрасно оборудованных залов для проведения мероприятий от 4 до 2500 персон. Каждый зал стилизован и полностью обустроен под определенные задачи.
Предновогоднее спецпредложение (действует во всех залах): при сумме заказа в 2500 рублей на гостя вы получаете «пивной безлимит».
Адрес: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 19.
Персональный банкетный менеджер: +7 (917) 740-90-90.
Телефон: +7 (347) 290-86-90.
Чрезмерное употребление пива вредит здоровью.
Парк отдыха «Ильмурзино» -новый формат загородного отдыха!
С 20 по 31 декабря включительно там можно провести коллективное или семейное новогоднее торжество.
Меню уникального ресторана с авторской кухней «Жульен» не оставит равнодушным даже самого притязательного гостя.
Остановитесь в «Царской усадьбе» с королевским ложе, в роскошном доме в скандинавских традициях.
Отдых в отеле гриль-доме, в русской бане, домиках с баней-лялькой и с не менее уютными интерьерами поможет отпустить далеко мысли о повседневной жизни и погрузиться с головой в новогоднюю кутерьму, словно в прорубь с головой - кстати, сделать это можно как в переносном так и в прямом смысле.
Вам не будет скучно, так как здесь захватит дух от катания на багги, картингах на льду, тюббингах и от многого другого
Адрес: Озеро Ильмурзино, в 35 км от Уфы.
Телефоны для бронирования: +7 (347)298 06 06, +7 (917) 346 14 64, +7 961 044 55 77.
Расположенный всего в 30 км от центра Уфы загородный клуб «Фазенда» - это любимое место для качественного отдыха многих уфимцев .
«Фазенда» - это, прежде всего, большая ухоженная территория с продуманной инфраструктурой.
Здесь есть всё, чего может пожелать душа отдыхающего человека: 16 коттеджей для гостей, шикарный спа-отель европейского уровня «Терра» с 29 номерами различной категории - от стандарта до премиальных апартаментов, с термальной зоной (бассейном, наполняемым артезианской водой, которую добывают здесь же, и саунами), библиотекой, конференц-залом, спортивным залом для командных видов спорта, большого и настольного тенниса.
На территории клуба есть беседки и зоны bbq, банкетная площадка, банный комплекс, детский клуб. Для любителей активного спорта есть профессиональные теннисные корты, конно-спортивный клуб, хоккей, коньки, тюбинги и другие спортивные площадки.
Жемчужина загородного клуба «Фазенда», его гордость и магнит для всех гурманов Уфы - ресторан авторской кухни «Яблони и Груши», который уже не первый год держит марку и остается верен себе: золотые руки, мастерство и талант шефов вкупе с отменными локальными продуктами - и ваши самые смелые кулинарные мечты становятся реальностью. Меню ресторана - это эклектика высокой кухни с отменным качеством локальных продуктов. Для банкетов предусмотрено специальное банкетное меню!
На «Фазенде» есть ещё и гриль-кафе «Печной Дом»: отменные мясные и рыбные блюда на открытом огне, блюда из настоящей печи, свежие хлебы и пиццы - всего и не перечислишь. Это надо пробовать!
Новый год в «Фазенде» подарит вам самые яркие впечатления!
С 1 по 23 декабря при заказе новогоднего банкета в ресторане или банкетном зале клуба - скидка 50% на проживание в коттеджах по будням!
Адрес: Кармаскалинский район, мкрн. «Гармонии».
Телефоны для бронирования: +7 (347) 2 912 004, +7 (917) 793 65 94.