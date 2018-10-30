В Башкирии осудили замдиректора нефтяного предприятия за коммерческий подкуп

Суд лишил его свободы на пять лет условно с испытательным сроком 4 года. Мужчину также обязали заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Осужденный также не имеет права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.