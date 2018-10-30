Ульфат Мустафин возмутился заброшенным домом в центре Уфы

-Вопрос у меня по бане, расположенной на углу Чернышевского и Пархоменко. Почему это здание заброшено, заросло бурьяном? Это центр города, - напомнил Ульфат Мустафин. - Что там происходит, кто мне может объяснить. И это в течение ряда лет….Я вижу ни один из вас не может ответить, вчетвером стоите, не знаете. Разберитесь!