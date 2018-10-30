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Ульфат Мустафин возмутился заброшенным домом в центре Уфы

30 октября 2018, 09:38
Сити-менеджер попросил разобраться с этим в кратчайшие сроки.

Нового мэра возмутило бесхозное здание в центре Уфы. Как отметил Ульфат Мустафин, ситуация насчет этого дома не меняется уже несколько лет, а чиновники не способны определить, чья это зона ответственности.

-Вопрос у меня по бане, расположенной на углу Чернышевского и Пархоменко. Почему это здание заброшено, заросло бурьяном? Это центр города, - напомнил Ульфат Мустафин. - Что там происходит, кто мне может объяснить. И это в течение ряда лет….Я вижу ни один из вас не может ответить, вчетвером стоите, не знаете. Разберитесь!

Напомним, Ульфат Мустафин занял должность сити-менеджера вчера, 29 октября. 28 депутатов Горсовета проголосовали за его назначение.

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