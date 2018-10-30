mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2018, 04:14

Published 30 октября 2018, 04:14

Modified 17 октября 2022, 19:51

Updated 17 октября 2022, 19:51

Ульфат Мустафин назвал первостепенной задачей создание новой транспортной системы

30 октября 2018, 04:14
Он отметил, что поддерживает действия врио главы республики по данному вопросу.

Сегодня, 30 октября, во время своего первого оперативного совещания в мэрии новый сити-менеджер Уфы Уфы Ульфат Мустафин подчеркнул, что поддерживает действия Радия Хабирова в сфере общественного транспорта. Кроме того, мэр отметил, что построение системы общественного транспорта станет его главной задачей.

Ульфат Мустафин обратился к администрации с просьбой подготовить документ, в котором будет указана информация о тех маршрутах, что уже имеются, а также о планируемых. Тему нелегальных перевозчиков сити-менеджер также не обошел вниманием: по его словам, 350 владельцев автобусов готовы начать работать легально и «встроиться» в новую транспортную систему.

-Это работа продолжается. В первую очередь, необходимо составить план перевозок на ближайшие пять лет. Кроме того, меня волнует тема дальнейшего развития электротранспорта в Уфе. В том числе вопрос разорванного трамвайного сообщения между северной и южной частью города.

Материалы по теме
Транспорт в Уфе: Как хотят изменить ситуацию ученыеНеделя в Башкирии: Хабиров, отставки, транспорт в Уфе и обыски в прокуратуре“У нас не было шанса стать легальными”: В Уфе прошел рейд на остановке транспорта
#Город#Новости#Транспорт#Мэр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика