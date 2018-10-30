Ульфат Мустафин назвал первостепенной задачей создание новой транспортной системы

Posted 30 октября 2018, 04:14
Published 30 октября 2018, 04:14
Modified 17 октября 2022, 19:51
Updated 17 октября 2022, 19:51
Сегодня, 30 октября, во время своего первого оперативного совещания в мэрии новый сити-менеджер Уфы Уфы Ульфат Мустафин подчеркнул, что поддерживает действия Радия Хабирова в сфере общественного транспорта. Кроме того, мэр отметил, что построение системы общественного транспорта станет его главной задачей.
Ульфат Мустафин обратился к администрации с просьбой подготовить документ, в котором будет указана информация о тех маршрутах, что уже имеются, а также о планируемых. Тему нелегальных перевозчиков сити-менеджер также не обошел вниманием: по его словам, 350 владельцев автобусов готовы начать работать легально и «встроиться» в новую транспортную систему.
-Это работа продолжается. В первую очередь, необходимо составить план перевозок на ближайшие пять лет. Кроме того, меня волнует тема дальнейшего развития электротранспорта в Уфе. В том числе вопрос разорванного трамвайного сообщения между северной и южной частью города.