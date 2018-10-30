Ростислав Мурзагулов возглавил Совет директоров АО «Башинформ»

- Мы создаем на стыке телевидения, новых медиа, связи и информационных технологий единый центр проведения информационной политики республиканских органов власти, - цитирует Ростислава Мурзагулова «Башинформ». - Радий Фаритович на основании своего богатого опыта знает, насколько важно в наше время создать систему эффективного канала воздействия населения на чиновников и любых других отвечающих за качество жизни населения персонажей, вплоть до водителей автобусов.