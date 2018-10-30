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На экс-главу Иглинского района Башкирии завели уголовное дело

30 октября 2018, 17:58
Рафика Мусина подозревают в превышении должностных полномочий.

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что в 2014 году глава муниципалитета заключил договор со строительной организацией ООО «ГазСтройСервис».

В соответствии с муниципальным контрактом фирма должна была газифицировать д. Резвово. Компания работы выполнила некачественно, проложив непригодные для использования для газоснабжения трубы.

Несмотря на это, глава района превысил свои полномочия и без заключения газовой компании подписал акты о якобы выполненных работах. Таким образом, он обеспечил необоснованное перечисление организации более 2,5 млн. рублей.

Впоследствии районная администрация заключила контракт с новым подрядчиком, который устранил недоделки, заменив трубы.

Мусина также подозревают в превышении должностных полномочий, когда в 2011 году вынес постановление о продаже ООО «Казаякский карьер» 24 га земли для разработки карьера по добыче известняка. Тогда стоимость участка была оценена в 47 тысяч рублей.

- При принятии данного решения чиновник вышел за рамки своих полномочий, так как по закону недра являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли-продажи. Земельный участок мог быть передан лишь в аренду, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим прокурор района организовал доследственную проверку. Ход и результаты расследования возбуждённого по её итогам уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Это не единственное уголовное дело, которое возбудили в Башкирии в отношении Рафика Мусина.

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