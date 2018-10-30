На экс-главу Иглинского района Башкирии завели уголовное дело

- При принятии данного решения чиновник вышел за рамки своих полномочий, так как по закону недра являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли-продажи. Земельный участок мог быть передан лишь в аренду, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим прокурор района организовал доследственную проверку. Ход и результаты расследования возбуждённого по её итогам уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.