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В Башкирии ведется поиск извращенца, напугавшего школьницу

29 октября 2018, 10:37
Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера рано утром в парке.

Серьезное ЧП, происшедшее в субботу утром, всколыхнуло город Сибай. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По уточненным данным, 27 октября в 7:20 утра в парке Маяковского в Сибае 15-летняя школьница столкнулась с мужчиной, который, как следует из сообщения пресс-службы МВД по РБ, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Перепуганная девочка побежала домой и рассказала о происшедшем своему отцу, а тот обратился в полицию.

Был составлен фоторобот извращенца. На вид ему 40–45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности, брюнет, на голове есть седые волосы.

Был одет в темную куртку и джинсы синего или черного цвета.

Если кто-то располагает информацией о хулигане, просьба позвонить по телефонам в Сибае: 8 (34775) 5-45-02, 5-44-02 или 02.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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