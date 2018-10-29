В Башкирии ведется поиск извращенца, напугавшего школьницу

По уточненным данным, 27 октября в 7:20 утра в парке Маяковского в Сибае 15-летняя школьница столкнулась с мужчиной, который, как следует из сообщения пресс-службы МВД по РБ, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Перепуганная девочка побежала домой и рассказала о происшедшем своему отцу, а тот обратился в полицию.