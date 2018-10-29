Сотворение здоровья: Лечебное голодание в санатории «Радуга» изменит жизнь к лучшему

Эффективность лечебного голодания при заболеваниях костно-мышечной патологии отмечается всеми кто проходит курс лечебного голодания. Среди них - остеохондроз, протрузия и грыжа межпозвоночного диска, болезнь Бехтерева, деформирующий остеоартроз, артриты и полиартриты различного происхождения, пяточная шпора, а также стоит особо отметить положительный эффект от лечебного голодания при ревматоидном полиартрите и псориатическом артрите. Комплексное воздействие лечебного голодания, приводит к быстрому улучшению работы костно-мышечного аппарата, исчезновению болей и тугоподвижности суставов. Уже с первых дней лечебного голодания отмечается значительное уменьшение болей при остеохондрозе позвоночника, артрозах и артритах различной этиологии. Уже при недельном курсе лечебного голодания, отмечается значительное улучшение в работе всей костно-мышечной системы. При лечебном голодании увеличивается подвижность во всех суставах, практически полностью исчезают боли при движениях в позвоночнике. Естественно, что для того что бы добиться хороших результатов при длительных хронических заболеваниях позвоночника и суставов, протекающих со значительными изменениями в тканях и деформациями, необходимы более длительные сроки лечебного голодания.