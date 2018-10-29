Сотворение здоровья: Лечебное голодание в санатории «Радуга» изменит жизнь к лучшему

Posted 29 октября 2018, 05:06
Published 29 октября 2018, 05:06
Modified 17 октября 2022, 19:44
Updated 17 октября 2022, 19:44
Лечебное голодание заставляет организм включить резервные силы и направить их на нормализацию обмена веществ, улучшение пищеварения и кровообращения, а также на очищение организма от конечных продуктов обмена.
Лечебное голодание бывает двух видов: сухое и мокрое.
Сухое лечебное голодание предполагает отказ от употребления любой пищи и питья. Сухое лечебное голодание не должно длиться дольше 3-4 дней и должно проводиться только под контролем врача.
При мокром лечебном голодании разрешается прием жидкости в необходимом количестве. Если во время сухого лечебного голодания не разрешается проводить очистительные мероприятия, то во время мокрого лечебного голодания, наоборот, чем больше очищающих процедур, тем легче переносится процесс голодания.
Среди показаний для прохождения лечебного голодания в условиях санатория «Радуга» есть такие недуги, как заболевания органов дыхания - бронхиальная астма, астматический бронхит. Как показывает опыт врачей, практикующих лечебное голодание в санатории «Радуга», практически у всех больных с проблемами органов дыхания через несколько дней прекращаются приступы удушья. В процессе голодания удается значительно уменьшить количество принимаемых пациентом гормонов, а в некоторых случаях даже отказаться от них. Курс лечебного голодания даст организму возможность отдохнуть от лекарств, очистить его, вывести шлаки и аллергены.
У больных, страдающих гипертонической болезнью 1 и 2 стадии, как правило, на 3-4-й день голодания начинает снижаться давление и появляется возможность снизить прием лекарств или даже на время отказаться от них вовсе. Конечно, в дальнейшем пациенту придется принимать гипотензивные препараты постоянно, но отдых от лекарств позволил разгрузить на время сердце и в дальнейшем контролировать давление медикаментами.
Избавление от метаболического синдрома (комплекса метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний) при помощи лечебного голодания само собой разумеется.
При лечении инсулиннезависимого сахарного диабета также практикуется лечебное голодание. На фоне лечебного голодания значительно улучшается общее состояние, уменьшается содержание сахара в крови, уменьшаются или пройдут боли в конечностях, пройдет онемение и судороги.
При избавлении от таких заболеваний кожи, как псориаз, экзема, нейродермит, атипический дерматит, эффективность лечебного голодания также не вызывает сомнений. Параллельно можно пройти курс лечения у дерматолога, в том числе и с применением современного лазерного оборудования – эксимерного лазера.
Хорошо помогает лечебное голодание также и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - хроническом холецистите, жировом и токсическом гепатозе, застое желчи в желчном пузыре и в протоках, панкреатите, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Эффективность лечебного голодания при заболеваниях костно-мышечной патологии отмечается всеми кто проходит курс лечебного голодания. Среди них - остеохондроз, протрузия и грыжа межпозвоночного диска, болезнь Бехтерева, деформирующий остеоартроз, артриты и полиартриты различного происхождения, пяточная шпора, а также стоит особо отметить положительный эффект от лечебного голодания при ревматоидном полиартрите и псориатическом артрите. Комплексное воздействие лечебного голодания, приводит к быстрому улучшению работы костно-мышечного аппарата, исчезновению болей и тугоподвижности суставов. Уже с первых дней лечебного голодания отмечается значительное уменьшение болей при остеохондрозе позвоночника, артрозах и артритах различной этиологии. Уже при недельном курсе лечебного голодания, отмечается значительное улучшение в работе всей костно-мышечной системы. При лечебном голодании увеличивается подвижность во всех суставах, практически полностью исчезают боли при движениях в позвоночнике. Естественно, что для того что бы добиться хороших результатов при длительных хронических заболеваниях позвоночника и суставов, протекающих со значительными изменениями в тканях и деформациями, необходимы более длительные сроки лечебного голодания.
Помогает лечебное голодание также и при синдроме хронической усталости, способствует омоложению организма, очищению организма после приема большого количества медикаментов, при хронических отравлениях и аллергии на пищевые продукты, а также при ожирении и даже фригидности у женщин и импотенции у мужчин.
Основное преимущество проведения лечебного голодания в условиях санатория «Радуга» – это комплексный подход при проведении курса лечебного голодания. В результате пациенты не страдают от чувства голода. Они чувствуют себя хорошо именно за счет большого количества лечебных процедур.
Курс лечебного голодания в условиях санатория «Радуга» проводится любое количество дней, с учетом особенностей организма и пожеланий клиента. Процедуры назначаются индивидуально, с учетом основного заболевания или цели, поставленной пациентом при голодании.
В санатории «Радуга» при прохождении лечебного голодания возможны лечение сопутствующих заболеваний и получение дополнительных медицинских процедур.
Во время лечебного голодания мониторная очистка кишечника проводится через день обязательно. При голодании более 5 дней, если не возможности проводить мониторную очистку кишечника, можно делать простую клизму.
Если по тем или иным причинам, имеются противопоказания для проведения мониторной оистки кишечника или же больные отказываются от процедуры сами (такое бывает очень редко), проведение простых клизм обязательно.
Очистка печени при лечебном голодании проводится по различным методикам, на усмотрение пациента и лечащего врача. Если никакие меры для очистки печени и желчевыводящих путей не принимать, голодание может привести к образованию желчных камней, обострению хронического холецистита или дискинезии желчевыводящих путей. Да и сама по себе эффективность голодания значительно уменьшается, поскольку застой желчи ухудшит работу печени, а печень — это основной орган, который очищает организм от шлаков.
Это может быть дуоденальное зондирование с применением зонда, которое проводится через два дня на третий. Такая процедура наиболее эффективна, но не все больные соглашаются на нее из-за неприятных ощущений во время зондирования.
Электротюбаж по эффективности не уступает дуоденальному зондированию, он проводится во время курса лечебного голодания ежедневно.
Эффективность слепого зондирования менее выражена, но этот метод очистки печени очень нравится пациентам, оно проводится ежедневно, в течении всего курса лечебного голодания. В виду того, что его эффективность уступает электротюбажу, его назначают только тем пациентам, которые не переносят электрический ток.
В некоторых случаях, когда по тем или иным причинам все эти процедуры противопоказаны, необходимо обязательно принимать желчегонные, например, аллохол или желчегонные травы.
В санатории «Радуга» можно получать ежедневно такие водные процедуры, как душ Шарко, циркулярный душ, подводный душ-массаж, гальванованна или еще несколько видов лечебных ванн в зависимости от показаний.
Пациенты, проходящие курс лечебного голодания, сами в зависимости от своего состояния выбирают для себя водную процедуру.
Если человек чувствует себя хорошо, значит, ему доступны более действенные процедуры - например, душ Шарко, а если он ощущает слабость, разбитость или усталость, можно обойтись циркулярным душем.
Пациентам санатория «Радуга» во время лечебного голодания предоставляется возможность при желании и отсутствии противопоказаний ежедневно посещать сауну, бассейн, ручной, аппаратный и механический массаж, баролазерный криолимфодренаж, соляную шахту, лечебную гимнастику, в том числе и в воде, получать инфузионную терапию и много гулять на свежем воздухе.
Среди противопоказаний для прохождения лечебного голодания существуют: туберкулез, онкозаболевания, хроническая почечная и печеночная недостаточность, острая сердечная недостаточность, стенокардия напряжения 3 и 4 класс, гипертоническая болезнь 3 и 4 стадии, инсулинозависимый сахарный диабет, гипогликемические состояния в анамнезе, кахексия, анорексия, выраженная анемия, остеопороз с высоким риском переломов костей.
К лечебному голоданию надо подготовиться, прежде всего, психологически.
За 3-4 дня до начала лечебного голодания (а лучше за неделю) надо начать соблюдать диету, отдавая предпочтение овощам, фруктам и свежевыжатым сокам. Но если такой возможности нет, можно обойтись без предварительной подготовки.
Первый день лечебного голодания - подготовительный. Поэтому никогда не надо приезжать в санаторий голодным. Мы в первый день лечебного голодания только ограничиваем питание, даем солевое слабительное и начинаем лечебные процедуры. Подготовительный день - это очень важный этап.
Предварительную информацию о порядке прохождения лечебного голодания лучше всего получить через гостевую книгу сайта Санатория «Радуга».
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Телефоны для бронирования номеров: (347) 254-41-48, 254-41-57, 256-25-04, 256-25-08.
Адрес санатория: 450092, г. Уфа, ул. Авроры, 14/1.
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