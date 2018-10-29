Схема первых: В Уфе Компания «ТАЛАН» поделилась лайфхаками по работе с эскроу-счетами

Одним из самых удивительных результатов проекта стало беспрецедентное снижение процентной ставки банком. Конечно, это, в первую очередь, связано с доверием, которое вызывает у покупателей жилья застройщик – Компания «Талан», и желанием покупателей жилья работать именно с эскроу-счетами. Соответственно, когда активизировались продажи, то и эскроу-счета стали пополняться довольно быстро. Так что вскоре остатки на них стали вдвое превышать объем выделенной банком суммы, и тогда процентная ставка стала нулевой. Такого на рынке недвижимости в России еще не было.