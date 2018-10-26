Рустэм Хамитов. Каким запомнился нам последний президент Башкирии

"Кроношпан" был, пожалуй, единственным случаем, когда Хамитов пошел против общественного мнения. Во всех прочих ситуациях желание нравиться перевешивало все остальные резоны. Особенно иррациональным глава региона становился, когда речь шла о башкирах. По отношению к ним у Хамитова сложился серьезный комплекс. Он и родился не в Башкирии, и на языке говорил не очень хорошо, и предки его происходили из района, который считался "отатаренным", а тут еще и скандал, сделавший достоянием СМИ анкету, заполненную им примерно в начале 90-х, где он собственной рукой написал, что является татарином. Добавилась сюда и та вынужденная "дебашкиризация" политической сферы, которой ему пришлось заниматься просто потому что по другому было нельзя - слишком уж явственны были перекосы рахимовской эпохи. Компенсируя эти "проблемы" (беру это слово в кавычки, поскольку с моей точки зрения никакими проблемами они не являлись), Хамитов постоянно заигрывал с "башкирским" общественным мнением - в том виде, в каком он его себе представлял. Все это выражалось в первую очередь в кадровой политике - любой, кто более-менее знаком с местным закулисьем, легко назовет вам фамилии десятка высокопоставленных чиновников, которых Хамитов не увольнял просто потому, что те были башкирами. Не менее ярким примером стала история с Тратау. Хамитов ухватился за нее как за спасательный круг. Ему казалось, что заступись он за "башкирскую святыню", все башкиры тут же признают его за своего. Те гуляния у памятника Салавату Юлаеву, которые устроила по случаю его отставки "национальная общественность", демонстрируют, насколько глубоко он был неправ. Как и представители других народов, башкиры устали от слов и ждут хоть каких-то дел. Где обещанные Хамитовым "альтернативные источники сырья" для БСК? Их нет. Где придуманная им во время прошлогодних языковых баталий программа развития башкирского языка? Объем ее финансирования оказался сугубо символическим - во много раз меньше заявленного. Где школы и больницы, массово закрывавшиеся при Хамитове на селе - при том, что основная масса башкир именно на селе и проживает? Где учалинский машиностроительный завод по крупноузловой сборке самоходной горной техники, сибайский завод по производству теплоизолирующего стройматериала на основе базальтового волокна, белокатайский завод по производству плит МДФ с объемом инвестиций 6 млрд. рублей? Все они были обещаны территориям компактного проживания башкир и ни один не был построен. Закрыть эту брешь несколькими заявлениями в защиту Тратау не удалось. Большинство их вообще не заметило. Когда социологи опрашивали население по проблеме стерлитамакских шиханов, значительная часть респондентов отвечала, что не осведомлена о позиции главы региона по данному вопросу. Это было действительно смешно: