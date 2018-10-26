Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ

После анализа госпрограммы общественники пришли к выводу, что она вызывает много вопросов. Так, значительные средства выделяются министерству образования на обеспечение школьных кабинетов башкирского языка и литературы мультимедийными комплексами. На эти мероприятия выделяется около 30 млн в год. Но, как отметил специалист Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Тимур Мухтаров, это прямая обязанность минобразования, которая должна выполняться без госпрограмм.