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Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову

26 октября 2018, 11:10
Он рассказал о некоторых действиях городской администрации, в которых он усматривает нарушения закона.

Общественник Владимир Захаров из Нефтекамска сразу же после возбуждения уголовного дела в отношении главы города Рашида Давлетова обратился с открытым видеообращением к врио главы Башкирии Радию Хабирову.

В своем обращении руководитель незарегистрированной общественной организации "Народный фронт Регион" Владимир Захаров рассказал о тех фактах, которые стали ему известны и которые он считает нарушениями закона, в том числе об изменении вида использования земельных участков, раздаче муниципальных земель чиновниками администрации, в том числе и бывшим работникам прокуратуры. Также он затронул тему здравоохранения в Нефтекамской ЦРБ и судьбу денег нефтяников, направляемых на рекультивацию земель.

Общественник просит обратить внимание руководителя республики на происходящее в городе и по всем озвученным случаям готов предоставить все необходимые документы.

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