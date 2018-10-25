Жители Альметьевска просят убрать с дома изображение «Нуреева» со змеей

Рисунок с мотивами византийской иконописи выполнил греческий художник Фикос, и все бы ничего, если бы местные жители не прогневались на рисунок мастера международного класса. Им не понравилось изображение змеи – якобы это несет в себе негативные впечатления и откладывает свой отпечаток на дом. Фигурой Нуреева также остались довольны не все – творческий, с сомнительным прошлым. Почему он? Надо убирать.