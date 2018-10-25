В Башкирии выпустили аналитическую книгу про сельское хозяйство

Также на страницах книги можно ознакомиться с материалами представителей муниципальных и региональных властей, руководителей предприятий, специалистов отрасли, а также узнать мнение тружеников села, которые рассказывают о сегодняшнем дне многих районов республики и делятся с читателем планами на будущее.