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В Башкирии выпустили аналитическую книгу про сельское хозяйство

25 октября 2018, 16:16
Она называется «Сельское хозяйство Башкортостана — стратегия успеха».

В новой книге рассказывается о важных достижениях отраслей сельского хозяйства республики, о неоценимом опыте, накопленном предприятиями региона за долгие годы работы, сообщили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.

Книга, выпущенная издательским домом «Башкирская Пресса», содержит исторические и аналитические материалы, информирует о государственной политике в отношении аграрного сектора экономики России, о реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере АПК.

Также на страницах книги можно ознакомиться с материалами представителей муниципальных и региональных властей, руководителей предприятий, специалистов отрасли, а также узнать мнение тружеников села, которые рассказывают о сегодняшнем дне многих районов республики и делятся с читателем планами на будущее.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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