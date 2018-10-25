Радий Хабиров о проблеме дольщиков: «Варианты решения мне хорошо известны»

Posted 25 октября 2018, 05:00
Published 25 октября 2018, 05:00
Modified 17 октября 2022, 19:47
Updated 17 октября 2022, 19:47
Накануне, 24 октября, в Доме Республики в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров провёл совещание на тему решения пробемы обманутых дольщиков. В нём приняли участие члены правительства РБ, руководители правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.
Радий Хабиров поручил в течение ближайших двух недель представить ему актуализированный план-график работ по каждому объекту, а через полтора месяца – утвердить финансовые схемы. Он отметил, что правоохранительные органы также должны подключиться к этому процессу и изучить законность действий застройщиков. Радий Фаритович также подчеркнул, что будет лично контролировать ситуацию.
Вечером он разместил на своей проблеме в соцсетях свой комментарий по данной теме.
- Я внимательно изучил структуру обращений граждан и хорошо представляю себе остроту проблемы. Именно поэтому и поручил правительству в первый же рабочий день на первом же заседании этим заняться. Варианты решения мне хорошо известны, они протестированы на моих прежних местах работы, и в республике также закроем этот вопрос настолько скоро, насколько это в принципе возможно, - написал руководитель республики. - Сегодня правительство представило мне конкретный план, и тут тоже будем кропотливо проблему дожимать. В течение недели-двух будут уточнены планы-графики работ. В течение месяца-полутора – утвердим финансовые схемы. Контроль – в еженедельном режиме правительством, ежемесячно – на моем уровне. Кроме того, важно отработать с силовиками относительно правовой оценки тех, кто, собственно, сделал дольщиков обманутыми. И самое главное – мы должны выстроить систему так, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
Отдельно он обратился и непосредственно к самим дольщикам. - Уважаемые дольщики, один на один с этой бедой мы вас не оставим. Но это сложный и долгий путь, который мы должны пройти вместе, рука об руку работать и слышать друг друга.