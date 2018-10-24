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Posted 24 октября 2018, 14:44

Published 24 октября 2018, 14:44

Modified 17 октября 2022, 19:47

Updated 17 октября 2022, 19:47

Владимир Путин может посетить США в 2019 году

24 октября 2018, 14:44
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в 2019 году президент России Владимир Путин может посетить с рабочим визитом Вашингтон.

По словам Болтона, на ближайшей встрече в Париже президенты РФ и США должны обсудить возможность проведения полноформатного саммита. Если в 2019 году Путин совершит визит в США, то в том же году Дональд Трамп ответит тем же и посетит Москву. Об этом пишет газета «Известия».

Болтон отметил, что приглашение российскому президенту прилететь в Вашингтон еще действительно. 19 июля США пригласили Путина посетить Вашингтон. Глава государства ответил, что этот визит может состояться при «создании соответствующих условий».

В Хельсинки (Финляндия) 16 июля встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Президенты обсудили мировую политику и отношения между Россией и США. Оба лидера положительно оценили переговоры и назвали их плодотворными.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика#Новости
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