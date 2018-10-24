В Уфе студента осудили за взлом сайтов в Татарстане и Пермском крае

В июне и в сентябре прошлого года обвиняемый установил на свой ноутбук вредоносные компьютерные программы, с помощью которых умышленно взломал информационный ресурс Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан, а также информационный ресурс избирательной комиссии Пермского края.