В Уфе произошла стычка между нелегальными автоперевозчиками и полицией

Напомним, вчера часть из них отказалась выходить на маршруты и тем самым спровоцировала транспортный коллапс утром. Сегодня представители нелегалов пришли на переговоры с транспортным блоком правительства РБ, предложив соглашение. Однако им категорично ответили, что выйти на маршруты на законных основаниях отныне можно будет только по результатам конкурса, намеченного на ноябрь текущего года.