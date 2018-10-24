Башкирия оказалась в лидерах по потребительскому кредитованию населения

- В 2018 году рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего, для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления».