Башкирия находится под угрозой мусорного коллапса

В декабре 2017 года Владимир Путин подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. Все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами. Однако, согласно мониторингу думского комитета по экологии и охране окружающей среды, к 1 июня региональные операторы были выбраны только в 69 субъектах Российской Федерации.