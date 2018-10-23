Верховный суд Башкирии лишил прав непьющего водителя-мусульманина

Неизвестно, когда это было сделано, хотя делать это можно только непосредственно перед процедурой освидетельствования. Как и неизвестно, случайно не обработали ли этот мундштук чем-то, чтобы выдох показал «нужный результат». Это не единственная странная оплошность, их было несколько: и почему-то освидетельствование, согласно документам, проводилось на состояние наркотического, а не алкогольного опьянения (искали наркотики – нашли алкоголь), и неверно указанная дата, когда вместо «03 октября» вписали «31 октября», что даже на опечатку не похоже.