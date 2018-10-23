Новый глава Абзелиловского района: Мы можем стать драйвером развития всего Зауралья

- После девятого класса мы с братом уехали из Ташбулатово в Уфу на учебу. Нам повезло: мы получили великолепное образование в Башкирской гимназии имени Р. Гарипова. Затем было многое: окончание двух ведущих вузов республики, опыт работы в администрации города Уфы и аппарате правительства. Но все последующие годы меня сопровождала мысль приехать на родину и поработать здесь хотя бы несколько лет и внести свою лепту. По воле судьбы мне удалось это реализовать. И та лепта, о которой я говорил выше, получилась действительно значимой. С одной стороны, мы придали новый импульс развитию «Якты-Куля», с другой - приобретая «Березки», мы сохранили не только 220 рабочих мест для местных жителей, но и одного из крупных работодателей и налогоплательщиков района.