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Posted 23 октября 2018, 05:24

Published 23 октября 2018, 05:24

Modified 17 октября 2022, 19:45

Updated 17 октября 2022, 19:45

Новым министром семьи, труда и соцзащиты Башкирии назначен Юрий Мельников

23 октября 2018, 05:24
Он заменил ушедшую на повышение Ленару Иванову.

Вчера, 22 октября, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполнение обязанностей министра семьи, труда и социальной защиты населения возложено на первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрия Мельникова. Он заменил Ленару Иванову, которую в этот же день назначили вице-премьером правительства Башкирии, отвечающего за социальный блок.

Справка. Юрий Мельников, родился в Кумертау 11 июня 1976 года.

Закончил Оренбургскую государственную медицинскую академию (лечебное дело) в 1999 году и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан в 2014 году

Трудовая биография:

1999-2008 - Заведующий отделением врач-психиатр психиатрического отделения психоневрологического диспансера, Центральная районная больница г. Кумертау;

2008-2016 - Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения, Кумертауский психоневрологический интернат;

2016-2017 - заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

2017-2018 - заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

с 2018 - первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

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